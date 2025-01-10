Karabük\'te Fuhşa Aracılık Eden 3 Şüpheli Tutuklandı

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KARABÜK'te, polisin düzenlediği operasyonda, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' suçlamalarıyla şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.