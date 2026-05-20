Karabük\'te Gece Yangını: 2 Ev ve Ahır Sönmeye Yüz Tutmuş

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 2 ev ile ahır, kullanılamaz hale geldi.

Sofular köyü Salmanlar Mahallesi'nde P.K.'ye ait evde, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler bitişiğinde bulunan ahır ile D.K.'ye ait eve sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında 2 ev ile ahır, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.