Karabük'te göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı, stoklar desteklenecek - Son Dakika
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Karabük'te göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı, stoklar desteklenecek

Karabük\'te göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı, stoklar desteklenecek
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Karabük'teki göl ve göletlere, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 105 bin yavru balık salındı. Balıklandırmanın, su ürünleri stoklarını destekleyerek sürdürülebilir kaynak kullanımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Karabük'teki göl ve göletlere, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 105 bin balık yavrusu salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak, gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmak ve deniz ile iç sulardaki su ürünleri stoklarını desteklemek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında göl ve göletlere balık bırakıldı.

Çalışma kapsamında Ovacık ilçesindeki Hatipoğlu Göleti, Eskipazar ilçesindeki Ova Göleti ile Eflani ilçesindeki Bostancı, Kadıköy, Ortakcılar ve Gökgöz göletlerine yavru balıklar bırakıldı.

Çalışmalarla su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ovacık Hatipoğlu Göleti'ndeki balıklandırma programına, Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Fatoş Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Erhan Yüzbaşıoğlu ile teknik personel katıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı, stoklar desteklenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı, stoklar desteklenecek - Son Dakika
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