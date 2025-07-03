Karabük'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Karabük'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Karabük\'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
03.07.2025 15:30
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Karabük'te yapılan toplantıda güvenlik önlemleri ve hayvan refahı konuları ele alındı.

Karabük'te haziran ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen haziran ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2025'in ilk 6 ayının geride kaldığı hatırlattı.

Karabük'ün huzuru ve güvenliği adına tüm kurumlarla birlikte çalışacaklarını söyleyen Yavuz, "Tüm çalışmalarımızda Karabüklü hemşerilerimizin huzuru, güvenliği ve memnuniyeti temel çıkış noktamız olacaktır. Şehrimizde 358 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 250 bin Karabüklü hemşerimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkında ve bunun bilinci içerisindeyiz." dedi.

Yavuz, hukuk kuralları içerisinde tüm kurumlarla şehrin huzuru ve güvenliği adına suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden ruhsatsız silah taşıyanlara, düzensiz göçle mücadeleden kadına karşı şiddettin önlenmesine kadar mücadelemiz kararlılıkla ve kesintisiz devam edecektir."

Haziranda Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 16 işlem yapıldığını ifade eden Yavuz, toplam 113 bin 849 lira idari para cezasının uygulandığını anlattı.

Yavuz, haziran ayında da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, rehabilite edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesiyle ilgili çalışmalara aralıksız ve kesintisiz devam edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlimizde 192 kapasiteli Karabük Belediyesi Bakım Evi, 100 kapasiteli Safranbolu Belediyesi Bakım Evi ve 90 kapasiteli Eflani Belediyesi Bakım Evi olmak üzere toplam 382 kapasiteli 3 bakım evi ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktayken İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Karabük Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi alanının 1 dekardan 41 dekara, Safranbolu Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı alanının 1 dekardan 13 dekara, Eflani Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı alanının ise 1 dekardan 3 dekara çıkartılmıştır."

Karabük'teki hayvan refahı adına Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı'nın 3 dekardan 57 dekara çıkartıldığını söyleyen Yavuz, mevcut toplam 382 kapasitenin ise 4 bin 300'e çıkartıldığını belirtti.

Yavuz, hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi ile ilgili tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, "Ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi adına 2 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlarımıza görevli ve izin verilenler dışında girişlerin yasaklandığı daha önce ilan edilmişti. Ormanlarımızın korunması adına bu yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de katıldı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Mustafa Yavuz, Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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