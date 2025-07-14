Karabük'te Haşere İlaçlama Çalışmaları - Son Dakika
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Karabük'te Haşere İlaçlama Çalışmaları

14.07.2025 11:19
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Karabük Belediyesi, yaz aylarında haşere sorununa karşı kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Karabük Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı şehir genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, planlı şekilde tüm mahalleleri, sokakları ve park alanlarını kapsıyor.

Akşam saatlerinde yoğunlaştırılan ilaçlama faaliyetleriyle, vatandaşların yaz döneminde açık alanlarda daha sağlıklı ve huzurlu zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Uçkun, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı çevre dostu ilaçlarla müdahalede bulunuluyor.

Açıklamada, ilaçlama uygulamalarının yaz boyunca devam edeceği ve vatandaşların taleplerini Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.

Karabük BİLSEM öğrencisi Zeynep Beyza'nın başarısı

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Zeynep Beyza Oksav, İtalya'da düzenlenen dil olimpiyatlarına katıldı.

8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Oksav, AA muhabirine, Türkiye'de baby HIPPO olarak sınava girdiğini, üçüncü olduğunu ve İtalya'ya gitmeye hak kazandığını söyledi.

Yarışmada ilk 10'a girdiğini belirten Oksav, "Orada madalya kazandım. Bayrağımızı açtım ve dalgalandırdım." dedi.

Oksav, şiir ve hikaye yazdığını, bale ve cimnastik yaptığını, piyano çaldığını, tekvandoyla ilgilendiğini kaydetti.

BİLSEM İngilizce öğretmeni Rıdvan Cihan Oksav da merkezde öncelikli amaçlarının İngilizce dersini sevdirmek olduğunu anlattı.

Öğrencilerin İngilizce dersini sevdikten sonra TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi çeşitli projelerde yer aldıklarını ifade eden Oksav, bilim söyleşileri kapsamında akademisyenlerin merkeze geldiğini dile getirdi.

Bu yıl HIPPO Uluslararasi Dil Olimpiyatları'na katıldıklarını vurgulayan Oksav, "Bir öğrencimiz sınavda Türkiye üçüncüsü olarak HIPPO kapsamında İtalya'ya gittik. Öğrencimiz orada dünyada ilk 10'a girerek bayrağımızı dalgalandırma hakkını kazandı. Mutluyuz." diye konuştu.

Oksav, hedeflerinin daha çok öğrenciyle daha fazla projelerde yer almak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Karabük Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Haşere İlaçlama Çalışmaları - Son Dakika

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