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Karabük'te hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne vücudundaki kesikler nedeniyle başvuran S.M, sağlık personeline bağırmaya başlayarak görevlerini engelledi. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına aldırış etmeyen S.M'nin saldırgan hareketleri üzerine polis ekipleri hastaneye sevk edildi ve S.M gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Karabük\'te hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı
11.01.2024 - 17:29,
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Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, vücudundaki kesikler nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden S.M, çıkan tartışmada sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.

Sağlık personeline bağırmaya başlayan S.M, hastanenin güvenlik görevlilerince uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan S.M'nin saldırgan hareketlerde bulunması üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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