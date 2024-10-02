Karabük'te Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Karabük'te havaya ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan silahla ateş etme olayına ilişkin çalışma başlattı.
İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli F.E. yakalandı.
Bir kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de çalışma yürüten ekipler, şüpheli F.G'yi gözaltına aldı.
Olaylarda kullanılan silahlara ve bunlara ait fişeklere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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