Karabük'te Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Karabük'te havaya ateş açtıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı, adli işlemler başlatıldı.

02.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te havaya ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan silahla ateş etme olayına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli F.E. yakalandı.

Bir kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de çalışma yürüten ekipler, şüpheli F.G'yi gözaltına aldı.

Olaylarda kullanılan silahlara ve bunlara ait fişeklere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
14:25 Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
13:46 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:09 İran’ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:58 Demir Kubbe error verdi İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
22:56 Acun Ilıcalı: Ali Koç’a operasyon var Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
22:04 Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 16:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement