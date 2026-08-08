Karabük'te İşçi Elektrik Akımına Kapıldı
Karabük'te elektrik hattında çalışan işçi Olcay Ö. hayatını kaybetti.
Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yapan Olcay Ö. (33), akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olcay Ö, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?