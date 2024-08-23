Karabük\'te Kaçak Sigara Operasyonu: 44 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

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Karabük'te bir iş yerinde 44 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde E.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 14 bin 200 doldurulmuş makaron, 30 bin içi boş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün ve 15 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.