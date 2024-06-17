Karabük'te Kamyonet Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, kamyonetin çarpması sonucu öldü.
C.D. idaresindeki 78 ABU 764 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Satuk köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Ceylan'a (72) çarptı.
Kazada Ceylan ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü C.D. gözaltına alındı.
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