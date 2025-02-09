Karabük'te Kar Yağışı Devam Ediyor

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Safranbolu- Bartın kara yolunda iki gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışıyla doğa beyaza bürünürken kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

Karayolları ekipleri bölgede yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. Kar yağışıyla birlikte zor anlar yasayan sürücüler yavaş bir şekilde ilerledikleri görüldü.

Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Keltepe Kayak Merkezine giderek karın tadını çıkardı.