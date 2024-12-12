Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz büründü. Ormanlarda kartpostallık görüntü oluşturan karın ardından Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?