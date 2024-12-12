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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz büründü. Ormanlarda kartpostallık görüntü oluşturan karın ardından Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.