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Karabük'te kardan kapanan 67 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Karabük'te kardan kapanan 67 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 67 köy yolu ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük\'te kardan kapanan 67 köy yolu ulaşıma açıldı
27.01.2024 - 23:36,
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Karabük'te kar nedeniyle kapanan 67 köy yolu ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun kış şartları altında çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Ulaşıma kapanan 67 köyde 811 kilometrelik yolun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada tüm ekiplere fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan Eflani ilçesi Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'ne hasta almaya giden ambulans karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaştı.

Kaynak: AA
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