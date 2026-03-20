Karabük\'te Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

KARABÜK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Yenice karayolunun Bolkuş köyü mevkisinde meydana geldi. E.A. (30) idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, E.B. (49) yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Yağmur A. (26), A.L.A (1), A.B. (39), ve İ.D.B. (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yağmur A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.