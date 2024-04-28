Karabük'te kısa süreli dolu yağışı sonrası çevre beyaza büründü

Karabük'te dolu yağışı etkili oldu
KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı sonrası çevre beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçeye bağlı Beydili köyünde etkili olan sağanak yerini
dolu yağışına bıraktı.Yaklaşık 5 dakika süren dolu
sonrası çevre beyaza büründü. Doludan korunmaya
çalışan vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla
görüntüledi.
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