Karabük\'te minibüs tabela, elektrik direği ve ağaca çarptı, 6 kişi yaralandı

KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, trafik tabelası, elektrik direği ve ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 78 S 0066 plakalı minibüs, Fatih Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik tabelası, elektrik direği ve ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.Ö. ile yolcular S.Ç., A.Ç., S.Ö., Z.A. ve P.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.