Karabük'te minibüs tabela, elektrik direği ve ağaca çarptı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te minibüs tabela, elektrik direği ve ağaca çarptı, 6 kişi yaralandı

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Karabük\'te minibüs tabela, elektrik direği ve ağaca çarptı, 6 kişi yaralandı
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Karabük'te akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, trafik tabelası, elektrik direği ve ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı; yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, trafik tabelası, elektrik direği ve ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 78 S 0066 plakalı minibüs, Fatih Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik tabelası, elektrik direği ve ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.Ö. ile yolcular S.Ç., A.Ç., S.Ö., Z.A. ve P.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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