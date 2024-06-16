Karabük'te Motosiklet Sürücüsü Otobüsün Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te Motosiklet Sürücüsü Otobüsün Altında Hayatını Kaybetti

Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Sefa Tulumoğlu idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra yolcu otobüsünün altına girdi. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

16.06.2024 20:57
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Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tulumoğlu, H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tulumoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Motosiklet Sürücüsü Otobüsün Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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