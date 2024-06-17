Karabük'te motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

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Karabük'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda dün motosikletiyle seyreden Sefa Tulumoğlu'nun otomobile çarptıktan sonra otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Tulumoğlu'nun ana yolda karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalması ile araçlarından inenlerin yardım için koşması yer alıyor.

Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, dün Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobille çarpışmış, savrularak H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.