Karabük'te Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Karabük'te Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar

Karabük'te yapılan denetimlerde 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımındaki artışın kazalarda da artışa neden olduğunu belirtti.

28.08.2024 15:46
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Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımındaki artışa paralel olarak, bu araçların karıştığı kazalarda da artışlar meydana geldiği hatırlatıldı.

Yılın ilk 6 ayında yaşanan kazaların büyük bir kısmının, bu tür araçların karıştığı kazalar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu araçların karıştığı kazaların sayısında artış olduğu gözlemlendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Trafik Başkanlığı planlaması dahilinde, tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde son olarak 21, 22 ve 23 Ağustos'ta trafik birimlerimizce motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik olarak denetim yapıldı. Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 42 araç ve sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA

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