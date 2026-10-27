Karabük'te okul güvenliği toplantısı Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te okul güvenliği toplantısı Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Vali Oktay Çağatay başkanlığında okul güvenliği bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda işbirliği protokolü kapsamında okul ve çevre güvenliği, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal korunması, dijital güvenlik ve risklerin erken tespiti ele alındı.

Eflani ilçesi köy muhtarları, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman'ı ziyaret etti.

Kirman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eflani İl Genel Meclisi üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette, ilçeye kazandırılan hizmetler ve hayata geçirilecek yeni çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kirman, Eflani için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

"Güvenli Okullar, Huzurlu Yarınlar" denetimi

Karabük'te kolluk kuvvetleri tarafından "Güvenli Okullar, Huzurlu Yarınlar" denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul çevrelerinde, bahçelerinde ve öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimlerle olası risklere karşı önleyici tedbirler alınıyor, öğrencilerin güvenliği için gerekli kontroller yürütülüyor.

"Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı"

Karabük'te Vali Oktay Çağatay başkanlığında "Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, ilgili bakanlıklar arasında imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, ilgili kurum temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda okul ve çevre güvenliği, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal yönden korunması, akran nezaketsizliği ve bağımlılıkla mücadele, dijital güvenlik, risklerin erken tespiti ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA
KarabükEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:22:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük'te okul güvenliği toplantısı Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei