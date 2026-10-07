Karabük'te operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 100 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Karabük'te operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 100 sentetik ecza ele geçirildi

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Karabük\'te operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 100 sentetik ecza ele geçirildi
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Karabük kent merkezinde düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerindeki aramalarda 7 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 100 sentetik ecza ele geçirildi, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezinde, 10 şüphelinin üzerleri, eşyaları, araçları, iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, 7 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 100 sentetik ecza, dedektör ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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