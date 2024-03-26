Karabük\'te Orman Haftası etkinliğinde 3 bin 500 fidan dikildi

Karabük'te Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 fidan dikildi.
Kılavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Orman İşletme Müdürü Kırımlı, yaptığı konuşmada, 1500 sedir, 1500 fıstık çamı ve 500 mahlep fidanının 4 hektarlık alana dikildiğini belirtti.
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, iftar programları kapsamında jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı. Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Programda dualar eşliğinde oruç açıldı.
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