Karabük\'te Orman Yangını: 12 Hektar Alan Zarar Gördü

Güncel

KARABÜK'te dün çıkan orman yangınında, 12 hektar alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi. 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, dozer, kepçe, greyder, yangın söndürme helikopteri ve 85 personel ile yangına müdahale edildi. Yangın, dün saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.