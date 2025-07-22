Karabük\'te Orman Yangını

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kayı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.
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