Karabük\'te Orman Yangını

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını 1 dekarlık alana zarar verdi.
Aşağıkızılcaören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiyesi ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 dekarlık alan zarar gördü.
