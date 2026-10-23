Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” - Son Dakika
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Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”

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Lenfoma nedeniyle 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars’ı anarken gözyaşlarını tutamayan Ebru Şallı, yaşadığı acıyı anlattı. Şallı, “Allah hiç kimseye yaşatmasın. Evladıyla sınamasın” sözleriyle yürek burktu.

Lenfoma nedeniyle 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars’la ilgili Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında konuşan Ebru Şallı, yaşadığı acıyı ve kendisine teselli olan düşünceyi anlattı. Şallı, oğlunun uzun yıllar hastanede acı çekmesi ihtimalinin kendisi için daha ağır bir sınav olacağını söyledi.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”

Ebru Şallı, lenfoma nedeniyle 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars’ı anarken duygusal anlar yaşadı. Oğlunu kaybetmenin acısını hâlâ içinde taşıdığını belirten Şallı, yaşadığı zorlu sürece rağmen Pars’ın daha fazla acı çekmemiş olmasını kendisi için bir teselli olarak gördüğünü ifade etti.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”

"BUNA ŞÜKREDİYORUM"

Şallı, evladını kaybetmenin tarifsiz bir acı olduğunu dile getirerek, “Allah hiç kimseye yaşatmasın. Evladıyla sınamasın. Hiç vazgeçmedim. Allah bunu bu şekilde uygun gördü, Pars’ı benden aldı. Buna şükrediyorum” dedi.

Ünlü isim, Pars’ın hastanede uzun yıllar tedavi görmek ve acı çekmek zorunda kalması ihtimalinin kendisi için çok daha ağır olacağını söyledi. Oğlunun yaşadığı süreci anlatırken duygulanan Şallı, Pars’ı anarken gözyaşlarını tutamadı.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”

“PARS GİTMEMELİYDİ AMA GİTTİ”

Ahmet Mümtaz Taylan'ın “Bugünkü halinle büyüdüğün eve dönüp küçük Ebru ile karşılaşsan neyi değiştirmek istersin?” sorusuna yanıt veren Ebru Şallı, “Bir şey değiştirebilir miyim. Pars gitmesin" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

Şallı, sözlerini "Bazen ‘neden gitti?’ diye de kendime soruyorum. Ama sonra diyorum ki insanlara acı çektirmek istemedi. O da beni çok üzüyor. Çünkü onun hastanedeki insanlara nasıl iyi davrandığı aklıma geliyor. Gitmemeliydi ama gitti” diye noktaladı.

Ebru ŞallıMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    parsı veren aldı günaha girme otur şükret 0 0 Yanıtla
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