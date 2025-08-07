KARABÜK merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
