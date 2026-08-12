Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Muğla'nın merkez ilçesi olan Menteşe'de gece saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir mağazanın önünden geçen kimliği belirsiz bir kadın, iş yerinin girişinde asılı duran Türk bayrağına yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçtiği sırada bayrağı fark eden şahsın duraksadığı, ardından elindeki çakmağı ateşleyerek Türk bayrağını yaktığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Sabah saatlerinde durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan emniyet güçleri, eşkali belirlenen şüpheli kadını yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede Şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BAŞKAN ARAS'TAN SERT TEPKİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağının yakılmasını kınadığını belirterek, "Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum" dedi.

Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilmesini ve hukuk önünde gereken karşılığı almasını temenni etti.

Aras, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Menteşemizde şanlı Türk Bayrağımıza yönelik çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan Ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum.”