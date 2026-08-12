Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı - Son Dakika
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Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde pes dedirten bir provokasyona imza atıldı. Bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, yoldan geçen bir kadın tarafından çakmakla ateşe verildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüpheli kadın kısa sürede yakalandı.

Muğla'nın merkez ilçesi olan Menteşe'de gece saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir mağazanın önünden geçen kimliği belirsiz bir kadın, iş yerinin girişinde asılı duran Türk bayrağına yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçtiği sırada bayrağı fark eden şahsın duraksadığı, ardından elindeki çakmağı ateşleyerek Türk bayrağını yaktığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Sabah saatlerinde durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan emniyet güçleri, eşkali belirlenen şüpheli kadını yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede Şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

BAŞKAN ARAS'TAN SERT TEPKİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağının yakılmasını kınadığını belirterek, "Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum" dedi.

Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilmesini ve hukuk önünde gereken karşılığı almasını temenni etti.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Aras, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Menteşemizde şanlı Türk Bayrağımıza yönelik çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan Ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum.”

Menteşe, Güncel, Gündem, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Halis demir Halis demir:
    sınırdışı edin enbüyük ceza bu 22 0 Yanıtla
  • celal doğan celal doğan:
    idam şart 19 1 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    denize döktüklerimizden geri kalanlar olmalı. 19 0 Yanıtla
  • aliakkaya1818@gmail.com [email protected]:
    yapanlarıda gectim bu cesareti nerden buluyolar bence adaletdizlikten 13 0 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    Menteş chp nin kalesi 6 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı - Son Dakika
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