İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri - Son Dakika
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İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dedikodu iddiaları yüzünden cinnet getiren inşaat işçisi İsmail M. (36), önce eniştesi Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü, ardından eve gidip 27 yaşındaki eşi Canan M.'yi vurdu. Dehşet saçtıktan sonra evinin çatısında suç aleti silahla yakalanan zanlı, karakola götürülürken gazetecilere "Namus meselesi" diye bağırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dedikodu iddiaları nedeniyle cinnet getiren 36 yaşındaki inşaat işçisi, önce eniştesini sokak ortasında 8 kurşunla vurdu, ardından eve gidip eşini katletti. Çatıda yakalanan zanlı, gazetecilere "Namus meselesi" açıklamasını yaptı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi, kan donduran bir aile katliamına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki inşaat işçisi İsmail M., aile arasında çıkan dedikodu iddiaları üzerine cinnet getirdi.

ÖNCE ENİŞTESİNE 8 KURŞUN YAĞDIRDI, SONRA EŞİNİ KATLETTİ

Gözü dönen adam, ilk olarak ablasının eşi olan eniştesi Yavuz Yılmaz’ın (56) yolunu kesti. Sokak ortasında belinden çıkardığı tabancayla eniştesine 8 el ateş eden İsmail M., Yılmaz’ı kanlar içinde yere serdi. Sokaktaki dehşetin ardından hızla kendi evine yönelen şüpheli, aynı silahla 27 yaşındaki eşi Canan M.’ye ateş ederek onu da katletti.

EVİNİN ÇATISINDA YAKALANDI: DOSYA NAMUS MESELESİ

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları arama sonucu şüpheli İsmail M.’yi evinin çatısında, katliamda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen İsmail M., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Namus meselesi, dosya namus meselesi" diyerek bağırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettikleri belirlenen Yavuz Yılmaz ve Canan M.'nin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Yavuz Yılmaz, Yıldırım, İnşaat, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Demekki neymiş... 14 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bosa gitsin ne hayatini karartiyon 8 3 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Ateşleri bol olsun İNŞALLAH 10 1 Yanıtla
  • Ahmet Sabuncu Ahmet Sabuncu:
    ne diyor dedikodu yüzünden gözüyle görmediği olayı gercekleştirmiş . 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri - Son Dakika
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