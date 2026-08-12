Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis\'te
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, muhalefet milletvekillerine ait yeni dokunulmazlık dosyaları ulaştırıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

TBMM Başkanlığına sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Süreç kapsamında Karma Komisyona sevki gerçekleşen dosyalar şu isimlerden oluşuyor:

  • Özgür Özel - Yeni Parti Genel Başkanı
  • Veli Ağbaba - Yeni Parti Malatya Milletvekili
  • Sera Kadıgil - TİP İstanbul Milletvekili

Milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları, önümüzdeki günlerde Karma Komisyon gündeminde ele alınacak.

Sera Kadıgil, Milletvekili, Veli Ağbaba, Yeni Parti, Özgür Özel, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    alın bunları 11 8 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Aynı duyarlılığı ayrım yapmadan tüm siyasetçi ve bürokratlar içi de beklerim 7 6
  • cihan duran cihan duran:
    tabi tabi boş göndermeyin. işinize gelmezse gündem değiştirirsiniz 9 4 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Özgür Özel gümbür gümbür geliyor 2 7 Yanıtla
  • 389700 389700:
    ne zaman bir milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırdığımızda yargıladınız yıllardan beri dokunulmazlıkları kaldırılacak o kadar milletvekili var ki birine dokunmadınız yazıklar olsun size 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
Yıllarca “Avatar“ diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü Yıllarca "Avatar" diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
14:06
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 15:57:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.