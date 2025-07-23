Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; yanan alan havadan görüntülendi
Karabük- Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında orman yangını 55 hektarlık alana zarar verdi. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?