Karabük\'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

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Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi protesto için soluğu meydanlarda aldı

KARABÜK'ün Zopran köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Karabük merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi. Ekipler karadan 8 arasöz, 4 su tankeri ve 65 personelle yangına müdahale ederken, 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere 3 helikopterle de havadan destek vererek çalışmalarını sürdürüyor.