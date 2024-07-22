Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

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Karabük'ün Zopran köyü mevkisinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan ekipler müdahale ediyor. Yangına 8 arazöz, 4 su tankeri ve 65 personel ile karadan müdahale edilirken, 3 helikopter de havadan destek veriyor.

22.07.2024 19:33
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KARABÜK'ün Zopran köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Karabük merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi. Ekipler karadan 8 arasöz, 4 su tankeri ve 65 personelle yangına müdahale ederken, 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere 3 helikopterle de havadan destek vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük\'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Kaynak: DHA

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