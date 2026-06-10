Karabük'te orman yangını tatbikatı - Son Dakika
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Karabük'te orman yangını tatbikatı

Karabük\'te orman yangını tatbikatı
10.06.2026 20:33
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Karabük'te orman yangınlarıyla mücadele için eğitim tatbikatı düzenlendi. Ekipler yangın mücadelesi için hazırlandı.

Karabük'te, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "İş Başı Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Karabük Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen programda, ekiplerin olası yangınlara müdahalesine yönelik tatbikat yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, tatbikat öncesi personelle bir araya gelerek, yangınlara ilk müdahalenin önemine dair bilgilendirmede bulundu.

Bölge Müdür Yardımcısı Osman Araz ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ersan Kabakçı tarafından verilen eğitimlerde, yangın öncesi hazırlıklar, emniyet kuralları, haberleşme ile arazöz ve ekipmanların etkin kullanımı üzerine bilgiler verildi.

Senaryo kapsamında yangın ihbarının alınmasıyla başlayan tatbikatta, ekiplerin olay yerine sevki, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, müdür yardımcıları, şefler, orman muhafaza memurları ile personelin katıldığı program, kurban kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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