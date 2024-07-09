Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.
Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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