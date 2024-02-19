Karabük'te Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Karabük\'te Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Karabük-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, T.K. idaresindeki bir otomobil ile C.D. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sıkışan sürücü C.D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

T.K. idaresindeki 78 AAD 720 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında C.D. yönetimindeki 78 AAZ 617 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü C.D, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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