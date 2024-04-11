Karabük\'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Enerjisiz Levitasyon: Havada Duran Ev Eşyaları

Japonya'daki bilim insanları, harici bir güç kaynağı gerektirmeyen, sıradan grafit malzemeden yapılmış bir yüzen platform geliştirdi. Bu yeni buluş, grafitin doğal olarak yüksek diyamanyetik özellikleri sayesinde mümkün oldu. Havada duran grafit ev eşyaları, mıknatıslar üzerinde kısa bir süre süzülebilir, ancak grafit üzerinden geçen elektrik akımları enerji kaybına neden olur ve levite edilen nesnenin düşmesine yol açar. Araştırmacılar, grafit parçacıklarını elektriksel olarak yalıtıcı olan silika ile kapladılar ve ardından silika kaplı grafit parçacıklarını balmumuyla karıştırıp levha haline getirdiler. Bu yeni platform sistemi, güç, ivme ve yerçekimi ölçen yeni tür sensörlere yol açabilir. Ancak uygulamada bazı sınırlamalar mevcut ve bu teknolojinin yaygınlaşması için çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.