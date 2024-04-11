Karabük\'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 78 ABH 599 plakalı otomobil, Karabük- Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında, C.T. yönetimindeki 34 RG 3558 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.A. ile yanındaki C.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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