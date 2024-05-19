Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Karabük\'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, V.A. yönetimindeki bir otomobil ile İ.T. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde, sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi.

19.05.2024 06:21
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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda, V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil ile İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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