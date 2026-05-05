Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
A.K. (22) idaresindeki 06 DSH 841 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan C.M.A'ya (22) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan C.M.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
