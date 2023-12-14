 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, namaz çıkışı evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ekren'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Karabük\'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
14.12.2023 - 21:54,
Abone Ol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.T. idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Üçevler köyü yakınlarında, namaz çıkışı evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e (74) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ekren'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.T, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobille yaklaşık 100 metre sürüklendiği öğrenilen Ekren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsmet Ekren, Eskipazar, Karabük, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var

Son Dakika
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:33 Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 22:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement