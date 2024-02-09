Karabük'te restoranda boğazına yiyecek takılan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te restoranda boğazına yiyecek takılan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Karabük\'te restoranda boğazına yiyecek takılan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Karabük'te bir restoranda annesiyle yemek yiyen çocuğun boğazına yiyecek takıldı. Restoran garsonu Ferdi Kanış, fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki yiyeceği çıkardı ve nefes almasını sağladı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kanış, ilkyardım eğitimi aldığını ve çocuğa müdahale ettiğini belirtti. Annesi de hamile olan çocuk, Kanış'ın müdahalesiyle kurtarıldı ve teşekkür etti.

09.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:51
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Karabük'te restoranda boğazına yiyecek takılan çocuk, garsonun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Merkez Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'ndeki restoranda annesiyle yemek yiyen çocuk, nefes alamamaya başladı.

Garson Ferdi Kanış (40), boğazına yiyecek takıldığını fark ettiği çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

Kanış, müdahalesiyle çocuğun boğazındaki yiyeceğin çıkmasını ve nefes almasını sağladı.

Olay anı, iş yerinin güvelik kamerasınca görüntülendi.

"Kendi çocuğum gibi müdahale ettim"

Ferdi Kanış, AA muhabirine, restoran sahibinin yönlendirmesiyle ilkyardım eğitimi aldığını söyledi.

Öğrendiği bilgileri çocuğa uyguladığını belirten Kanış, şunları kaydetti:

"Annesi ve çocuğu yemek yiyordu. Annesi birden ayağa kalktı ve 'Kurtaran var mı?' diye çığlık attı. Annesi de hamileydi. Ben de koştum Heimlich manevrasıyla çocuğun boğazına kaçan yiyecekleri çıkardım. Çocuk rahatladı. Sonra lavaboya getirdim, elini yüzünü yıkadım. Kendi çocuğum gibi müdahale ettim. Kurtardık Allah'a şükür. Annesi çok teşekkür etti."

Kaynak: AA

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