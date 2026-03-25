Karabük\'te sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Eskipazar Belediye Başkanı Cıva okula geldi

Karabük'te sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.
İl merkezinde Şehit Mehmet Esen Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Miraç Yiğit Pınarbaşı, sınıf başkanı seçilirse Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva'yı okula getireceği vaadinde bulundu.
Seçimi kazanan öğrencinin yakınlarının ulaştığı Cıva, Miraç Yiğit'in sözünü gerçekleştirmek için okula giderek öğrencilere sürpriz yaptı.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Cıva, eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da yer aldı.
