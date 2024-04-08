Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü bölümünde 4 su samuru gören vatandaşlar, bunların yüzerek ilerlemelerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde samurların birbirleriyle oynamaları, yüzerek ilerlemeleri ve gözden kaybolmaları yer alıyor.
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan hasta yakınlarına ve öğrencilere iftar yemeği verdi. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, depremzede vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını ve iftar organizasyonlarıyla yanlarında olduklarını belirtti. Karademir, Malatya'nın zor zamanlardan geçtiğini ve bayramdan sonra şehrin yeniden ayağa kalkacağını söyledi.
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