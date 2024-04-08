Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Karabük\'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Karabük'ün Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü bölümünde 4 su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde samurların birbirleriyle oynamaları, yüzerek ilerlemeleri ve gözden kaybolmaları yer alıyor.

08.04.2024 12:59  Güncelleme: 13:00
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Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü bölümünde 4 su samuru gören vatandaşlar, bunların yüzerek ilerlemelerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde samurların birbirleriyle oynamaları, yüzerek ilerlemeleri ve gözden kaybolmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

Karabük, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika

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