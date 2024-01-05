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Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 6 Obje Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 6 Obje Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Karabük\'te Tarihi Eser Operasyonu: 6 Obje Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 18:02
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Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Karabük merkez Yeşil Mahalle'de 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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