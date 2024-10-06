Karabük\'te Tarımda Yeni Destek Toplantısı

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Karabük'te "Tarımda Yeni Dönem Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy başkanlığında il binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan üreticiler, aile işletmesine, genç ve kadın üreticilere sağlanan ilave desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ekibine teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, toplantıda katılımcıların sorularını yanıtladı, talepleri dinledi.

Toplantı sonunda üretici Nuri Öztürk'ün işletmesi ziyaret edildi.