Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te tefecilik suçu işlediği tespit edilen bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 11 kişi adına düzenlenmiş senet, 7 boş senet, farklı bankalara ait 5 hesap cüzdanı, 3 çeyrek, 1 gram altın, 2 bin 700 lira, 5 adet borç ve alacakların yazılı olduğu defter ile kağıt ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27.06.2024 19:05
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Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 11 kişi adına düzenlenmiş senet, 7 boş senet, farklı bankalara ait 5 hesap cüzdanı, 3 çeyrek, 1 gram altın, 2 bin 700 lira, 5 adet borç ve alacakların yazılı olduğu defter ile kağıt ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Jandarma, Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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