Güncel

Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 11 kişi adına düzenlenmiş senet, 7 boş senet, farklı bankalara ait 5 hesap cüzdanı, 3 çeyrek, 1 gram altın, 2 bin 700 lira, 5 adet borç ve alacakların yazılı olduğu defter ile kağıt ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.