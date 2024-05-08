Karabük\'te Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği İçin Proje Tanıtıldı

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Karabük'te tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor" (TABİAT) projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, yüzde 74'ü ormanlarla kaplı Karabük'ün yüz ölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada olduğunu söyledi.

Kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 17'sinde tarım yapılabildiğine değinen Yavuz, "Binlerce, yüzlerce dönüm arazide tarım yapma şansına sahip değiliz. O zaman ne yapmamız lazım? Arkadaşlarımızla konuştuk. Katma değeri, ticari değeri daha yüksek, dar alanlarda yetiştirdiğimiz zaman çiftçimize gelir getirebilecek ürünlere yönelmemiz lazım." dedi.

Yavuz, Karabük coğrafyası ve iklimine en uygununun tıbbi aromatik bitkiler olduğunu belirterek, "Tarım arazisi olarak kısıtlı coğrafya ve toprakta katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkileri yetiştirdiğimiz zaman hem tıpta hem kozmetikte hem gıdada açıkçası katma değer veren tüm ürünlerle çiftçilerimizin ve üreticilerimizin gelir seviyesini artırabiliriz." diye konuştu.

"TABİAT Karabük" markası altında yetiştirilecek ürünlerle çıkılacak bir yolculuğun kendilerini beklediğini dile getiren Yavuz, valilik, kaymakamlıklar, müdürlükler, ticaret odaları, muhtarlar, ziraat odaları ve çiftçilere kadar herkesin bu ürünleri markalaştırması gerektiğini ifade etti.

Yavuz, yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin hasat şenlikleri gibi etkinliklerle turizm sektörüyle de ilişkilendirilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık'ın proje tanıtımı yaptığı program, Vali Yavuz'un çiftçilere tohum ve fidan dağıtımıyla sona erdi.

Karabük Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan projede 15 kurum ve kuruluş paydaş olarak yer alıyor. Safran başta olmak üzere karabuğday, aronya, adaçayı, kekik, melisa, sumak ve hünnap yetiştirilecek 3 yıllık proje kapsamında, ildeki 441 dekarlık tıbbi ve aromatik bitki alanının 1332 dekara yükseltilmesi hedefleniyor.