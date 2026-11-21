Karabük'te etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi, bazı ağaçlar devrildi.

Karabük- Bartın kara yolunun Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyü Demir Köprü mevkisinde yaşanan toprak kayması sonucu yol kenarındaki bazı ağaçlar Ova Çayı'na devrildi.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri ekipleri, çay yatağında genişletme çalışması yürütürken, Orman İşletme Müdürlüğü personeli tehlike oluşturan ağaçları kesti.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alarak çalışmalar sırasında ulaşıma kapattığı yol, işlemlerin tamamlanmasının ardından açıldı.

Karabük- Zonguldak kara yolunun Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyü mevkisinde ise yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı güzergahta geçişler bir süre kontrollü sağlandı.

Karayolları ekiplerinin kayaları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde de sağanak ve sis etkili oldu.