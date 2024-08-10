Karabük\'te trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mermer kavşağında tırın otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan Eren Kinet, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kinet'in cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Vahdet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

8 Ağustos'ta B.K. idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobil, Mermer kavşağında S.Y. yönetimindeki 78 ABD 636 plakalı tırla çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü B.K. ile yanındaki Eren Kinet (14), B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralanmıştı.