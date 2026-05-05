Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Karabük'teki 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karabük merkez ve Safranbolu'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 22,38 gram sentetik uyuşturucu, 0,6 gram kokain, 5 ekstazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.