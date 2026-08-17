Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Eskipazar ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 5 zanlının üzerlerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 1901 sentetik ecza, 1 gram esrar ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi, 4 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.